Leben oder sterben – Wie gut kennst Du Dich mit Saw aus?

Welche Maske verwendete die Gehilfin von Saw in den anfänglichen Filmen?

Am 11. Januar 2011

Am 1. April 2010

Am 31. Oktober 2009

Am 29. Oktober 2010

Wann erschien der 7. Jigsaw Teil in Amerika?

Wer spielte in den anfänglichen Filmen Jigsaw?

Wie wird der neueste Teil der Saw-Reihe heißen?

Saw: Unborn

Jigsaw returns

The Legend Of Saw

Jigsaw