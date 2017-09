Wie verhält man sich in anderen Ländern richtig?

Andere Länder, andere Sitten – so lautet das Sprichwort. Errätst Du, was in diesen Ländern absolut unhöflich ist und was nicht? Teste es mit diesem Quiz!

Was ist beim Essen in China gern gesehen? Die Essstäbchen senkrecht in den Reis zu stecken Lautes Schmatzen Die Stäbchen werden auf dem Tisch abgelegt Essstäbchen werden gekreuzt hingelegt, das soll Glück bringen Richtig! Falsch! - Was kann zu einer hohen Geldstrafe führen? Wenn man in Singapur den Kaugummi auf die Straße spuckt Wenn man in Vietnam niest Wenn man öffentlich englisch redet Wenn man auf der linken Fahrbahn fährt Richtig! Falsch! - Was ist in Thailand auf keinen Fall erlaubt? Man sollte dem Buddha keine Opfergaben machen Die Frauen sollten nie mit den Männern im gleichen Raum essen Man sollte niemals dem Buddha die Füße entgegenstrecken Alkohol trinken gilt als verpöhnt Richtig! Falsch! - Was sollte man beachten, wenn man jemanden in Russland Blumen schenkt? Die Anzahl der Blumen sollte ungerade sein Die Anzahl der Blumen sollte gerade sein Die Blumen sollte nie lila sein Die Blumen sollten in Papier eingewickelt sein Richtig! Falsch! - Wie sollte man sich in Japan verhalten, wenn man eine Visitenkarte bekommt? Sie mit beiden Händen entgegen nehmen und ausgiebig betrachten und erst dann einstecken Man gibt sofort seine eigene Visitenkarte zurück Sie schnell einstecken und nicht anschauen Man sagt demjenigen, dass er sie behalten soll Richtig! Falsch! - Was ist den Frauen in Madagaskar untersagt? Äpfel zu essen Die Wäsche ihres Bruders zu waschen Während des Kochens Musik zu hören Unter der Dusche zu singen Richtig! Falsch! - Wo gilt das Kopfschütteln als "Ja"? Italien Deutschland Bulgarien Frankreich Richtig! Falsch! - Wo gilt das Victory-Zeichen als Beleidigung? Japan Australien Taiwan Deutschland Richtig! Falsch! - Was sollte man in arabischen Ländern niemals machen? Mit der linken Hand essen Während des Essens auf Toilette gehen Während des Essens reden Mit der rechten Hand essen Richtig! Falsch! - Was gilt in Italien als verpönt? Die Spaghetti kleinzuschneiden Zu den Spaghetti ein Bier zu trinken Die Spaghetti ohne Löffel zu essen Die Spaghetti nachzusalzen Richtig! Falsch! - Teile das Quiz um deine Ergebnisse zu sehen! Facebook Facebook Verrate uns wer du bist, um deine Ergebnisse zu sehen! Zeig meine Ergebnisse >> Bestehst Du dieses Kultur-Quiz? Du hast %%score%% von %%total%% richtig! Teile deine Ergebnisse Facebook Facebook ↺ PLAY AGAIN !