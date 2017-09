Errätst Du dieses Zeitalter?

Durch was wurden die Goldenen Zwanziger beendet?

Welches Kleidungsstück war in den 70ern besonders populär?

Was war in den 30er Jahren sehr beliebt?

Wann wird Bill Clinton zum US Präsidenten gewählt?

Welches Kleidungsstück löste eine kleine Revolution in den 60er Jahren aus?

Der Grunge Look

Der Schulmädchen Look

Der Flower Look

Der Tumblr Look

Welche Stilrichtung erlangte in den 90er Jahren große Beliebtheit?

Was kam in den 50er Jahren stark in Mode?

Petticoats

Beehive

Das Kleine Schwarze

Der Bubikopf