Erkennst Du, ob diese Aussagen wahr oder falsch sind?

In Zeiten der „Fake News“ und „Alternative Facts“ kommt man oft in Verwirrung, was denn nun jetzt stimmt und was nicht. Kannst Du bei diesen 10 Aussagen beurteilen, ob sie wahr oder falsch sind?

Otto Walkes war zweimal verheiratet. Wahr Falsch Richtig! Falsch! - Die durchschnittliche Lebenserwartung der Deutschen liegt bei unter 80 Jahren (Stand 2015) Wahr Falsch Richtig! Falsch! - Dieter Schwarz ist der reichste Mensch Deutschlands. Falsch Wahr Richtig! Falsch! - Seit dem Jahr 2000 moderiert Günther Jauch die Fernsehserie "Wer wird Millionär?". Wahr Falsch Richtig! Falsch! - Angela Merkel ist laut Forbes unter den Top 5 der mächtigsten Menschen der Welt (Stand 2016) Wahr Falsch Richtig! Falsch! - Martin Schulz war früher Bürgermeister von Würselen. Wahr Falsch Richtig! Falsch! - Angela Merkel ist die erste weibliche Bundeskanzlerin. Falsch Wahr Richtig! Falsch! - Udo Lindenberg ist älter als 70. Wahr Falsch Richtig! Falsch! - Die Arbeitslosenrate ist unter 4,0% (Stand April 2017) Falsch Wahr Richtig! Falsch! - Burj Khalifa ist über 1000 Meter hoch. Falsch Wahr Richtig! Falsch!