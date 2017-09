Nur ein echter Harry Potter Fan kann diese 10 Fragen beantworten!

Welchen Abschluss erwirbt man zunächst in Hogwarts?

Was passiert am 1.September 2017 in den Harry Potter Büchern?

Es ist der erste Schultag von Harrys Kindern

Lord Voldemort ist seit 15 Jahren offiziell besiegt

Es ist Albus Dumbledores 10. Todestag

Es ist der 20. Jahrestag von Ron und Hermine