Erkennst Du diese Tiere?

Hunde, Katzen, Mäuse – So werden Tiere in unserer Alltagssprache genannt. Aber weißt Du, um was es sich handelt wenn Du nur die Fachbegriffe liest? Teste Dich mit diesem Quiz!

Wie heißt die Familie der Hasen? Leporidae Murinae Accipitriformes Felidae Richtig! Falsch! - Wie werden Fische auch genannt? Canis Lupis Amphibia Pisces Reptilia Richtig! Falsch! - Wie nennt man den Überbegriff aller Katzen? Eutheria Carnivora Felidae Canidae Richtig! Falsch! - Wie werden Biber noch genannt? Gliridae Justin Castoridae Sciuridae Richtig! Falsch! - Kein Tier, aber trotzdem interessant. Wie wird der Pilz in der Fachsprache genannt? Fungi Metazoa Plantae Canis Lupis Richtig! Falsch! - Wie heißt der Steinadler noch? Harpagornis moorei Aquila pomarina Aquila chrysaetos Pandion haliaetus Richtig! Falsch! - Wie werden Mäuse in der Wissenschaft genannt? Tus Nus Dus Mus Richtig! Falsch! - Zu welcher Familie gehören die echten Frösche? Gymnophiona Caudata Anura Ranidae Richtig! Falsch! - Was ist der Fachbegriff für Honigbienen? Procyon pygmaeus Arachnida Procyon lotor Apis Richtig! Falsch! - Wie heißt der Hai noch? Sarcopterygii Selachii Osteichthyes Chimaeriformes Richtig! Falsch!