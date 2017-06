The Legend of Zelda – Kennst Du Dich aus?

Wo spielt The Legend of Zelda: Link’s Awakening?

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: The Wind Waker

The Legend of Zelda: Skyward Sword

In welchen Spiel hält Link das Schwert in der rechten Hand obwohl er Linkshänder ist?

Wie heißt das meistverkaufte Zelda Spiel?

The Legend of Zelda: The Wind Waker

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Twilight Princess