Orange Is The New Black – Kennst Du Dich aus?

Orange Is The New Black wurde innerhalb kürzester Zeit zum Serien-Hit auf Netflix. Kannst Du diese 10 Fragen zur Serie rund um Piper, Alex und Co. beantworten? Teste Dich jetzt!

Wer spielt Sophia Burset in den Rückblenden, als sie noch ein Mann war? Drake Tyga M Lamar Kanye West - Welche OITNB Schauspielerin gehört Scientology an? Michelle Hurst Laura Prepon Taylor Schilling Yael Stone - Wann wurde die Serie erstmals auf Netflix veröffentlicht? Februar 2012 Mai 2014 August 2015 Juli 2013 - Welcher Charakter sollte ursprünglich in nur zwei Folgen zu sehen sein? Suzanne „Crazy Eyes" Warren Poussey Washington Carrie „Big Boo" Black Galina „Red" Reznikov - Woher kommt die Schauspielerin, welche Dayanara Diaz spielt? Dominikanische Republik Spanien Kuba Haiti - Welcher berühmte Regisseur führte bei zwei Folgen von OITNB Regie? Tim Burton Steven Spielberg Kathryn Bigelow Jodie Foster - Wie wird George Mendez noch genannt? Penistache Pornstache Porndez Masturmendez - Seit wann ist die Serie im deutschen Fernsehen zu sehen? April 2017 Januar 2016 Oktober 2016 Mai 2017 - In welcher bekannten Fernsehserie war Kate Mulgrew viele Jahre zu sehen? Gossip Girl Star Trek Twin Peaks Baywatch - Wer ist immer zu sehen, wenn Piper das Gefängnistelefon benutzt? Eine weinende Frau Alex Ein kleiner Hund Joe Caputo